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Две человеческие ноги в спортивной сумке: в Киеве полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве

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Две человеческие ноги в спортивной сумке: в Киеве полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве

Личность убитого уже установлена.

В четверг, 18 ноября, в Киеве бездомный мужчина нашел в мусорном контейнере человеческие ноги. Полиция сразу вышла на след и уже объявили в розыск главного подозреваемого.

Об этом пишет Информатор. 

Шокирующий инцидент произошел по адресу бульвар Дружбы Народов, 8, что в Печерском районе столицы. 

Известно, что две человеческие ноги нашли в спортивной сумке в мусорном баке. Позже в этом же контейнере обнаружили и тело. Оно принадлежит мужчине.

Спустя два часа после обнаружения тела полиция объявила в розыск гражданина Украины. 

Личность убитого уже установлена. Известно, что он жил в доме рядом с мусорными баками, где и нашли тело. По предварительной информации, с убитым в квартире жил разыскиваемый мужчина, возможно, он был квартирантом.

По словам местных жителей, они видели, как утром подозреваемый выносил сумку, в которой и нашли ноги убитого.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Ранее мы писали о том, что американка расчленила тело мужа и присвоила $120 тыс. его пенсии

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