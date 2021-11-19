Дві фури влетіли у заправку / t.me/dtpkievua

Масштабна ДТП на трасі Київ-Харків: дві вантажівки влетіли у заправку (фото)

Масштабна ДТП на трасі Київ-Харків: дві вантажівки влетіли у заправку (фото)

Від машин залишилася купа металу.

Біля селища Іванків, що у Київській області, дві вантажівки на швидкості врізалися в автозаправку. Аварія сталася вночі 18 листопада на трасі Київ-Харків.

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Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, під час зіткнення ніхто не постраждав. Обидва автомобілі зазнали сильних пошкоджень. Фури буквально зім'яло від удару об колону заправки. На щастя, жоден із резервуарів із паливом не вибухнув.

Автомобілі сильно постраждали

На місце події прибули поліцейські, медики та рятувальники. Причина аварії наразі невідома.

Нагадаємо, що у ніч проти п'ятниці, 19 листопада, на західному обході Львова, біля села Сокільники сталася смертельна ДТП. Вантажівка збила на смерть чоловіка.