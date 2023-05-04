Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снова поднялся

В Киеве остаются подтопленными пойменные территории, а также частные участки в районе Осокорков.

В столичном Днепре снова поднялся уровень воды. Однако до критического уровня еще далеко, поэтому опасности пока нет.

Об этом сообщает КГВА.

"По состоянию на 10:00 04.05.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 14°C. По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 9 см. К показателям критического уровня еще более 1 м. Так что опасности пока нет", — говорят в столичной администрации.

Отмечается, что аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы, однако уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). В то же время удерживается затопление поймы слоем около 60 см.

"Остаются подтопленными пойменные территории — острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Напомним, в Черниговской области наблюдается снижение уровня воды в реках, но иногда он продолжает расти. До сих пор остаются подтопленными 450 домохозяйств.

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