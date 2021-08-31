Обустройство Киева: Статус Групп украшает столицу

Привычно считать искусством памятники, картины, музыку, книги, танцы и прочее. Но что, если строительство — тоже искусство?

В этом случае, девелопер Status Group — деятель, признанный тысячами людей.

Благодаря 15-летнему опыту, идеям, технологиям и таланту, которым обладает застройщик, его проекты становятся действительно уникальными шедеврами искусства недвижимости.

Сегменты недвижимости

Разрабатывая проекты, профессионалы Статус Групп стараются охватить большой сегмент недвижимости, чтобы помочь людям приблизится к мечте о современной и комфортной жизни.

Жилая недвижимость.

Загородная.

Офисная.

Отельная.

Торговая.

Рекреационная.

Компания не боится экспериментировать, объединяя несколько сегментов в одном проекте, что делает жизнь инвесторов компании намного удобнее. Экономия времени и создание комфорта — одна из главных целей застройщика.

К примеру, ЖК "Podil Plaza & Residence", охватывает жилой, офисный и торговый сегменты, гармонично объединяя их между собой. Представьте, жизнь в уютной квартире с видом на исторический центр города, работа в паре минутах от дома, и возможность побаловать себя шоппингом не выходя за пределы комплекса.

Проект "Ривьера — 1, 2, 3" — это один большой комплекс, который может похвастаться не только близостью к метро, но и всей необходимой инфраструктурой поблизости. Офисный центр, детский сад и школа, супермаркет, не говоря уже о детских и спортивных площадках.

ЖК "Olympic Park", который впечатляет не только шикарным видом на озеро "Вырлица" и Парк Партизанской Славы, но и масштабом торгово-офисной зоны, собственного стадиона и детских площадок.

Практически все проекты Status Group объединяют разные сегменты строительства, обустраивая территорию для инвесторов наилучшим образом.

Облагораживание города

Работа компании и её амбиции не заканчиваются вместе со строительным процессом, ведь главная задача застройщика сделать жизнь людей комфортнее, беспокоясь про жизнь и окружение комплексов.

Так, к примеру, возле комплекса "Ривьера" находится продуктовый рынок, на котором компания стремится навести чистоту и порядок, поделить его по секторам, организовать удобную парковку для машин посетителей и предпринимателей.

Комплексы "Sky River" и "Sky River 2" находятся возле Днепра. Компания уже на этапе строительства позаботилась о том, чтобы территория возле водоема была облагорожена и обустроена всем необходимым не только для жильцов, но и их гостей. Так, возле этих комплексов есть детская площадка, зоны для рыбаков и строится причал для яхт, которые в готовом виде станут полноценной зоной для отдыха всей семьи. Стоит заметить, что вклад этих комплексов для всего рынка строительства просто огромен — ведь застройщик стал первым в Киеве, кто начал строить жилые комплексы такого типа прямо возле Днепра и задал темп другим компаниям.

Status Group по праву считается номером один на рынке недвижимости, поскольку заботится не только о своих инвесторах, но и жителях столицы в целом.

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