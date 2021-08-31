В Киеве суд избрал меры двум подозреваемым в хулиганстве на Банковой

В Киеве суд избрал меры двум подозреваемым в хулиганстве на Банковой

Во время конфликта пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

Печерский районный суд столицы избрал меры двум подозреваемым в хулиганстве на улице Банковой.

Об этом информирует полиция Киева в Facebook.

На время досудебного расследования они будут находиться под стражей без права внесения залога.

Напомним, 14 августа, во время митинга возле Офиса президента Украины, несколько участников спровоцировали конфликт с правоохранителями в результате которого, по информации правоохранителей, пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

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По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следственные сообщили о подозрении двум участникам мероприятия — жителям Черкасской области, 1990 и 1984 рождения.

Напомним, восемь пострадавших среди силовиков и двое среди журналистов, в частности оператора ТСН Антона Филиппа сбили с ног. Так закончилась протестная акция на Банковой. "Национальный корпус" пришел в Офис президента, чтобы вступиться за бойцов "Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную драку. В то же время был применен слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.

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