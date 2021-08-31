Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 31 августа

Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 31 августа

Всего в столице подтверждено 224 224 случая COVID-19.

По состоянию на утро 31 августа в Киеве зафиксировано 204 новых случая коронавируса за сутки. Это на 56 случаев больше, чем 30 августа (148 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 224 224 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 216 012 человек ( 150 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 279 человек (один человек за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 447 случаев COVID-19 (28 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 534 человека ( девять за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 797 человек (один человек за сутки)

Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.

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