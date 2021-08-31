Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 31 августа

Всего в столице подтверждено 224 224 случая COVID-19.
По состоянию на утро 31 августа в Киеве зафиксировано 204 новых случая коронавируса за сутки. Это на 56 случаев больше, чем 30 августа (148 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 224 224 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 216 012 человек (150 за сутки)
- умерли 5 279 человек (один человек за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 447 случаев COVID-19 (28 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 534 человека (девять за сутки)
- умерли 2 797 человек (один человек за сутки)
Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.