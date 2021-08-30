Непогода в Киеве: удар молнии спровоцировал ряд взрывов и пожаров

Непогода в Киеве: удар молнии спровоцировал ряд взрывов и пожаров

В Киеве бушевала непогода.

Через сильную грозу и сверкал в Киеве произошел ряд взрывов в понедельник, 30 сентября.

Об этом сообщил Telegram канал Киев оперативный.

Молния спровоцировала пожар на Виноградаре. По предварительной информации, попало в электрощитовую.

От удара молнии возник пожар в одноэтажном здании кафе на проспекте Правды, 66, в Подольском районе. По предварительной информации, в результате попадания молнии в отдельно расположенном одноэтажное здание начался пожар.

"По прибытии к месту происшествия, во время проведения разведки, чрезвычайников было установлено, что молния, которая попала в электроопору, причиной возгорания дерева", — говорится в сообщении ГСЧС.

Сильный ливень способствовала тому, что спасатели быстро ликвидировали огонь. За 20 мин возгорание было ликвидировано.

Как сообщалось, в Киевском метрополитене 30 августа дала сбой система для пополнения транспортных карт и приобретение разовых поездок. Впоследствии в метрополитене сообщили, что специалисты устранили причины технического сбоя. Впрочем, вечером в подземке образовались длинные очереди. Пассажирам при попытке платы за проезд начало выдавать ошибку.

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