Один расчленил сожительницу, а другой — викикнув с балкона: в Киеве взяли под стражу двух злоумышленников

Один расчленил сожительницу, а другой — викикнув с балкона: в Киеве взяли под стражу двух злоумышленников

За совершенное обоим подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В Киеве мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении сожительницы, суд взял под стражу на два месяца.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В микрорайоне Виноградарь злоумышленник зарезал сожительницу. Затем он расчленил тело потерпевшей и поместил его в морозильную камеру, которую специально приобрел для этого.

После совершенного мужчина выехал из Киева. Однако его обнаружили полицейские в Черкасской области при попытке самоубийства.

Также суд принял решение относительно другого резонансного преступления, произошедшего на столичной Троещине 24 августа, в День Независимости.

56-летний мужчина силой перебросил 39-летнюю женщину через балкон на 7-м этаже дома. От полученных в результате падения травм она погибла на месте.

Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан свидетелями. Сегодня суд принял решение о взятии его под стражу.

За совершенное обоим подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что в Киеве на Оболони мужчина жестоко избил и зарезал жену.

Новости Украины: в Житомирской области мужчина зарезал незнакомую женщину, но может избежать наказания

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку