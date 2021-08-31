Один расчленил сожительницу, а другой — викикнув с балкона: в Киеве взяли под стражу двух злоумышленников

За совершенное обоим подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В Киеве мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении сожительницы, суд взял под стражу на два месяца.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В микрорайоне Виноградарь злоумышленник зарезал сожительницу. Затем он расчленил тело потерпевшей и поместил его в морозильную камеру, которую специально приобрел для этого.
После совершенного мужчина выехал из Киева. Однако его обнаружили полицейские в Черкасской области при попытке самоубийства.
Также суд принял решение относительно другого резонансного преступления, произошедшего на столичной Троещине 24 августа, в День Независимости.
56-летний мужчина силой перебросил 39-летнюю женщину через балкон на 7-м этаже дома. От полученных в результате падения травм она погибла на месте.
Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан свидетелями. Сегодня суд принял решение о взятии его под стражу.
За совершенное обоим подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, что в Киеве на Оболони мужчина жестоко избил и зарезал жену.