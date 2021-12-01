Ноябрь в Киеве стал самым теплым с 1881 года

Ноябрь в Киеве стал самым теплым с 1881 года

В самый теплый день воздух прогрелся до +15,8 градусов.

Ноябрь-2021 в Киеве стал самым теплым с 1881 года. Среднемесячная температура составила +4,8 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы 1991-2020 годов.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

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Отмечается, что ноябрь этого года вошел в десятку самых теплых. Самым холодным днем было 17 ноября, температура воздуха опустилась до -7,1 градуса. Самым теплым было 5 ноября, когда воздух прогрелся до +15,8 градусов.

Напомним, что лето-2021 в Киеве стало одним из самых жарких с 1881 года. Средняя температура воздуха этим летом составляла +22,3 градуса, что на 1,9 градуса превысило климатическую норму.

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