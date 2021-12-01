Листопад у Києві став найтеплішим з 1881 року

Листопад у Києві став найтеплішим з 1881 року

У найтепліший день повітря прогрілося до +15,8 градусів.

Листопад-2021 в Києві став найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура склала +4,8 градуси, що на 2,2 градуси вище за кліматичну норму 1991-2020 років.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

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Зазначається, що листопад цього року увійшов до десятки найтепліших. Найхолоднішим днем було 17 листопада, температура повітря опустилася до -7,1 градусів. Найтеплішим було 5 листопада, коли повітря прогрілося до +15,8 градусів.

Нагадаємо, що літо-2021 у Києві стало одним з найспекотніших від 1881 року. Середня температура повітря цього літа становила +22,3 градуси, що на 1,9 градуса перевищило кліматичну норму.

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