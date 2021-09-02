Нинішнє літо у Києві було одним з найспекотніших за 140 років

Нинішнє літо у Києві було одним з найспекотніших за 140 років

За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них — десять — у червні.

Нинішнє літо в Києві стало одним з найспекотніших від 1881 року. Середня температура повітря цього літа становила +22,3ºС, що на 1,9 ºС перевищило кліматичну норму.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

Таким чином це літо посіло другу позицію серед найспекотніших у Києві за всю історію спостережень. Літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні.

Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня. Тоді температура під ранок опустилась до +7,4°С. А найспекотнішим було 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С.

За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них — десять — у червні. Також це літо ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві від 1891 року. Кількість опадів, за спостереженнями метеостанції, склала 77 % кліматичної норми.

Нагадаємо, що 30 серпня через сильну грозу та блискавку в Києві сталася низка вибухів.

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