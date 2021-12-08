Новый год в отеле: где, как и за сколько отпраздновать в Киеве

Новый год в отеле: где, как и за сколько отпраздновать в Киеве

Рестораны подготовили насыщенную программу и специальное меню.

Отпраздновать Новый год-2022 в Киеве можно в одном из отелей. Таких предложений много на любой вкус. Вариант подойдет для тех, кто приехал в столицу на праздники или просто хочет отпраздновать вне дома.

ТСН.ua проанализировал предложения от киевских гостиниц и узнал стоимость праздника.

Так, гостиница "Украина" предлагает киевлянам и туристам отвлечься от забот и провести новогоднюю ночь в ресторане. Он расположен в самом центре города, на улице Институтской, 4 (метро "Майдан Независимости").

Ужин с 19:00 до 02:00 с новогодним меню от шеф-повара обойдется в 1 200 гривен с человека. Стоимость для детей возрастом до 13 лет – 600 гривен. Отель также предлагает скидку на проживание в размере 20%, возможность принести с собой алкоголь и поздний завтрак 1 января.

"Программы у нас не будет. Будет только просмотр поздравления президента по телевидению, фоновая музыка и праздничный ужин. В 1 200 гривен по меню все включено. Алкоголь вы можете принести свой. За открытие бутылки берем 100 гривен или заказывайте у нас. Рассадку в ресторане будем делать примерно на 100 человек", — рассказали в ресторане гостиницы "Украина".

УНИАН

Отель "Верховина", расположенный на улице Петропавловской, 24 в Святошинском районе Киева, также предлагают встретить Новый год за праздничным столом. Для гостей подготовили музыкальную программу и новогоднее меню. Провести новогоднюю ночь будет стоить от 1 800 грн с человека, детям до 10 лет оплата 50%. Отдельно можно забронировать номер в отеле, но без скидки.

"Есть и программа, есть и ведущие. Зал, в котором нет программы, стоит 1 800 гривен с человека. 2 400 гривен — это в зале, где идет сама программа, он расположен рядом. Но туда можно перейти из другого зала, потанцевать и послушать", — уточнили в администрации гостиницы "Верховина".

booking.com

Premier Palace Hotel Kyiv предлагает своим гостям встретить новый год в ресторане с панорамой на зимний Киев. Отель расположен в центре столицы, на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской. Для гостей подготовили специальное меню, гала-ужин и праздничную программу. Стоимость празднования для взрослых – от 5 до 8 тысяч гривен с человека, для детей действует скидка 50%, дети до 6 лет – бесплатно. При бронировании новогоднего вечера проживание в гостинице обещают со скидкой.

"Цена за столик зависит от его удаленности от сцены. Чем дальше – тем дешевле. Столики могут быть двухместные, на четыре человека и больше. Есть также отдельные кабинки на несколько человек. Если вы празднуете Новый год у нас в ресторане, мы предлагаем проживание за 150 евро (4 617 гривен) на двоих в номере "премьер" с завтраками", – рассказали в отеле Premier Palace Hotel Kyiv.

premier-palace.phnr.com

Итак, отдохнуть в гостинице в Киеве в новогоднюю ночь будет стоить от 1 200 до 8 000 гривен с человека. Для детей рестораны предлагают скидку в размере 50%. Отдельно придется заплатить за проживание в отеле, если вам это нужно. Праздничную программу готовят в большинстве заведений, но в некоторых 31 декабря будет только ужин и музыкальное сопровождение. Выбрать можно среди гостиниц в центре Киева, на окраине города и в области. Почти везде есть много мест, доступных для бронирования.

Стоит отметить, что Киев находится в "желтой" зоне карантина. В столице установлены дополнительные ограничения, которые следует иметь в виду невакцинированным гражданам.

Напомним, что начался декабрь и пришло время задуматься, где встречать Новый год-2022. Несмотря на карантинные ограничения, в Киеве есть много вариантов, где весело провести новогоднюю ночь. ТСН.ua собрал варианты для отдыха в столице 31 декабря.

Праздник близится: где украинцы собираются праздновать Новый год

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