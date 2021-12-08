В Киеве из-за непогоды падают деревья: повреждены автомобили (фото)

Серьезно повреждено по меньшей мере три автомобиля.

В Киеве из-за непогоды падают деревья. Серьезно повреждено по меньшей мере три автомобиля.

Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

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У амбулатории на бульваре Перова, 10 огромное дерево упало на припаркованные автомобили.

Одна из машин серьезно повреждена.

Опубликовано Serhii Karelin среда, 8 декабря 2021 г.

Еще одно дерево "устало" и упало прямо на машины на улице Липской. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, как сообщалось, на улице Банковой, 1/10, возле Офиса президента упало большое дерево и повредило припаркованный автомобиль.

"Кто вообще проводит обследование деревьев в Киеве?", — возмущаются пользователи.

Напомним, в Киеве второй день подряд бушует непогода, идет дождь со снегом, гололедица. Даже объявлен первый уровень опасности.

В среду, 8 декабря, днем в Киеве ожидается сильный снегопад. Он продолжится и вечером, но будет постепенно ослабевать. Температура воздуха днем 0-2 градуса, ночью -1-3 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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