В центре Киева возле Офиса президента огромное дерево упало на дорогу и повредило автомобиль

На месте происшествия работают коммунальщики.
На улице Банковой возле Офиса президента упало большое дерево и повредило припаркованный автомобиль.
На месте происшествия уже работают коммунальщики.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".
"На Банковой, 1/10, работники ШЭУ борются с последствиями непогоды в виде сваленного дерева. К сожалению, поврежден автомобиль Hyundai", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в Киеве второй день подряд бушует непогода, идет дождь со снегом, гололедица. Даже объявлен первый уровень опасности.
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