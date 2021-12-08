Сломал руку дубинкой: охранник Александровской больницы в Киеве избил адвоката (фото, видео)

В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки.

Охранник Александровской больницы в Киеве избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки.

Избитым оказался частный адвокат Дмитрий Калько.

Об инциденте, произошедшем 6 декабря, Дмитрий сообщил в Facebook.

Мужчина также обнародовал видео избиения. На нем видно, как охранник, мужчина преклонного возраста, бьет несколько раз дубинкой водителя автомобиля и требует убрать машину.

"...Когда въезд в больницу отдают в распоряжение "контуженного" с самодельными орудиями для нападения. Никаких камер, по их словам, на въезде нет, проезд обычно платный... Возможно ли автоматизировать въезд в больницу, чтобы не доказывать эксперту охраны крайнюю необходимость и исключить коррупционную составляющую? Возможно ли выдать им нелетальные резиновые дубинки?", — написал адвокат.

Несколько вызвал полицию на место инцидента.

Напомним, в Чехии умер украинский гастарбайтер, которого избил охранник ночного клуба.

Охранник Александровской больницы в Киеве избил водителя авто, что заехало на территорию заведения

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