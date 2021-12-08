Если 8 декабря идет снег, лето будет кратковременным дождем. / Pexels

В Киеве ожидается сильный снегопад: прогноз погоды на среду, 8 декабря

В Киеве ожидается сильный снегопад: прогноз погоды на среду, 8 декабря

Температура воздуха опустится до -3 градусов.

В среду, 8 декабря, днем в Киеве ожидается сильный снегопад. Утром синоптики прогнозировали дождь со снегом, гололедицу.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Снегопад продолжится и вечером, но будет постепенно ослабевать. Температура воздуха днем 0 -2 градуса, ночью -1 -3 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Кроме того, в большинстве регионов Украины будут идти дожди, на севере и западе ожидается снег. В стране, кроме юго-востока, дождь в северных и Винницкой областях с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег. В северных, Винницкой, Черкасской областях гололедица, местами налипание мокрого снега, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.

Укргидрометцентр

Погода в Украине: в западных и северных областях выпал снег

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