В Киеве ожидается сильный снегопад: прогноз погоды на среду, 8 декабря

Температура воздуха опустится до -3 градусов.
В среду, 8 декабря, днем в Киеве ожидается сильный снегопад. Утром синоптики прогнозировали дождь со снегом, гололедицу.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Снегопад продолжится и вечером, но будет постепенно ослабевать. Температура воздуха днем 0 -2 градуса, ночью -1 -3 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Кроме того, в большинстве регионов Украины будут идти дожди, на севере и западе ожидается снег. В стране, кроме юго-востока, дождь в северных и Винницкой областях с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег. В северных, Винницкой, Черкасской областях гололедица, местами налипание мокрого снега, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица.
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