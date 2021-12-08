Новий рік 2021 у Києві: як і за скільки відсвяткувати в готелі

Новий рік 2021 у Києві: як і за скільки відсвяткувати в готелі

Ресторани підготували насичену программу і спеціальне меню.

Відсвяткувати Новий рік-2022 у Києві можна в одному з готелів. Таких пропозицій багато на будь-який смак. Варіант підійде для тих, хто приїхав до столиці на свята чи просто хоче відсвяткувати не вдома.

ТСН.ua проаналізував пропозиції від київських готелів та дізнався вартість свята.

Так, готель "Україна" пропонує киянам та туристам відволіктися від турбот та провести новорічну ніч у їхньому ресторані. Він розташований у самому центрі міста, на вулиці Інститутській, 4 (метро "Майдан Незалежності").

Вечеря з 19:00 до 02:00 із новорічним меню від шеф-кухаря коштуватиме 1 200 гривень з особи. Вартість для дітей віком до 13 років – 600 гривень. Готель також пропонує знижку на проживання у розмірі 20%, можливість принести алкоголь із собою та пізній сніданок 1 січня.

"Програми у нас не буде. Буде лише перегляд привітання президента по телебаченню, фонова музика та святкова вечеря. У 1 200 гривень по меню все включено. Алкоголь ви можете принести свій. За відкриття пляшки беремо 100 гривень або замовляйте у нас. Розсадку в ресторані робитимемо приблизно на 100 осіб", - розповіли у ресторані готелю "Україна".

УНІАН

Готель "Верховина", розташований на вулиці Петропавлівській, 24 у Святошинському районі Києва, також пропонує зустріти Новий рік за святковим столом. Для гостей підготували музичну програму та новорічне меню. Провести новорічну ніч там коштуватиме від 1800 грн з особи, дітям до 10 років оплата 50%. Окремо можна забронювати номер у готелі, але без знижки.

"Є і програма, є і ведучі. Зала, в якій немає програми, коштує 1800 гривень з особи. 2 400 гривень - це у залі, де йде сама програма, він розташований поруч. Але туди можна перейти з іншої зали, потанцювати та послухати", - уточнили в адміністрації готелю "Верховина".

booking.com

Premier Palace Hotel Kyiv пропонує своїм гостям зустріти Новий рік у ресторані з панорамою на зимовий Київ. Готель розташований в центрі столиці, на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Пушкінської. Для гостей підготували спеціальне меню, гала-вечерю та святкову програму. Вартість святкування для дорослих - від 5 до 8 тисяч гривень з особи, для дітей діє знижка 50%, діти до 6 років – безкоштовно. При бронюванні новорічного вечора проживання у готелі обіцяють зі знижкою.

"Ціна за столик залежить від його віддаленості від сцени. Чим далі - тим дешевше. Столики можуть бути двомісні, на чотири особи та більше. Є також окремі кабінки на кілька осіб. Якщо ви святкуєте Новий рік у нас у ресторані, ми пропонуємо проживання за 150 євро (4617 гривень) на двох у номері "прем'єр" зі сніданками", - розповіли у готелі Premier Palace Hotel Kyiv.

premier-palace.phnr.com

Скільки коштує відсвяткувати Новий рік 2021 у готелях Києва

Отже, відпочити у готелі в Києві у новорічну ніч коштуватиме від 1200 до 8000 гривень з особи. Для дітей ресторани пропонують знижку у розмірі 50%.

Окремо доведеться заплатити за проживання у готелі, якщо воно вам потрібне.

Святкову программу готують у більшості закладів, але в деяких 31 грудня буде тільки вечеря та музикальний супровід. Обрати можна серед готелів у центрі Києва, на околиці міста та у області. Майже всюди ще є багато місць, доступних для бронювання.

Варто відзначити, що Київ перебуває у "жовтій" зоні карантину. У столиці встановлено додаткові обмеження, які слід мати на увазі невакцинованим громадянам.

Нагадаємо, що почався грудень і прийшов час задуматися, де зустрічати Новий рік-2022. Незважаючи на карантинні обмеження, у Києві є багато варіантів, де весело провести новорічну ніч. ТСН.ua зібрав варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня.

Свято наближається: де українці збираються святкувати Новий рік

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