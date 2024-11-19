Ночная атака на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Враг в очередной раз атаковал нашу территорию.
Ночью 19 ноября в Киевской области снова раздался сигнал воздушной тревоги. Силы ПВО работали по враждебным целям.
Об этом написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Как отметили в ведомстве, в Киевской области:
- тревога продолжалась почти 8 часов;
- работали силы ПВО;
- враждебные цели уничтожены;
- пострадавших среди населения нет;
- попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено;
- падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.
Кравченко добавил, что оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки противника.
Напомним, в ночь на 19 ноября 2024 года в Киеве раздались взрывы. Жителей призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
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