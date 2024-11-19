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Ночная атака на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Ночная атака на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты атакуют столицу "Шахедами".

Враг в очередной раз атаковал нашу территорию.

Ночью 19 ноября в Киевской области снова раздался сигнал воздушной тревоги. Силы ПВО работали по враждебным целям.

Об этом написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Как отметили в ведомстве, в Киевской области:

  • тревога продолжалась почти 8 часов;
  • работали силы ПВО;
  • враждебные цели уничтожены;
  • пострадавших среди населения нет;
  • попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено;
  • падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Кравченко добавил, что оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки противника.

Напомним, в ночь на 19 ноября 2024 года в Киеве раздались взрывы. Жителей призвали находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

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