В Киевской области упал башенный кран: что известно о последствиях (фото)

В Софиевской Борщаговке Киевщины на строительстве обрушился башенный кран.

Об этом сообщается в главном управлении Нацполиции Киевщины.

По информации источников, 31-летний крановщик погиб от травм еще до приезда врачей на место трагедии.

Фото: головне управління Нацполіції Київщини.

Правоохранители отреагировали на сообщение, поступившее в Бучанское управление полиции.

"В селе Софиевская Борщаговка на территории строительной площадки погиб человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что на строительстве многоэтажного дома упал башенный кран. К сожалению, от полученных травм в результате падения погиб 31-летний крановщик к приезду медиков", — прокомментировали ситуацию в Нацполиции.

Правоохранители работают на месте трагедии и начали досудебное расследование. Они должны узнать точные причины аварии, опросить свидетелей и провести необходимые экспертизы.

Напомним, на днях в Киевской области спасли едва не утопившихся рыбаков. Лодка с мужчинами перевернулась на Днепре. Они некоторое время находились в воде и нуждались в немедленной помощи.

Читайте также: