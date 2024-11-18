Бизнес на "Укрзалізниці": в Киеве полиция разоблачила схему перепродажи железнодорожных билетов (фото, видео)

Высокий спрос на поездки по железной дороге спровоцировал появление черного рынка и желающих незаконно обогатиться на перепродаже билетов на наиболее ажиотажные рейсы.

В Киеве правоохранители заявили, что совместно с "Укрзалізницею" разоблачили схему по перепродаже железнодорожных билетов на популярные европейские направления. По данным следствия, подозреваемые незаконно получали доступ к аккаунтам пассажиров, скупали билеты и реализовывали их втрое дороже через интернет-платформы и Telegram-каналы.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Злоумышленники обходили установленные перевозчиком ограничения, а от их действий страдали граждане, нуждавшиеся в билетах на международные поезда, а также подрывалось доверие к государственным онлайн-сервисам", – говорится в сообщении.

Один из подозреваемых по делу о незаконной перепродаже железнодорожных билетов / Фото: Полиция Киева / Facebook

Один из подозреваемых по делу о незаконной перепродаже железнодорожных билетов / Фото: Полиция Киева / Facebook

Правоохранители сообщили, что установили по меньшей мере пять вероятных фигурантов, перепродававших железнодорожные билеты по завышенным ценам.

Незаконная перепродажа ж/д билетов по завышенным втрое ценам / Фото: Полиция Киева / Facebook

Во время обысков у подозреваемых изъяли гаджеты, содержащие чужие аккаунты, банковские карточки и большое количество приобретенных билетов на разные направления.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 361 – мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем в условиях военного положения. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Ранее ТСН.ua сообщал, как работает схема с перпродажей билетов.

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