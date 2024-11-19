В Киеве раздались взрывы: работала ПВО

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

В ночь на 19 ноября 2024 года в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о движении вражеских беспилотников на город.

"Киев — в районе города враждебны БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорилось в сообщении.

В столице объявлена воздушная тревога.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — сообщили представители властей.

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Напомним, в Печерском районе Киева в результате утренней атаки 17 ноября, вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

В ночь на 17 ноября 2024 года российские кафиры нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, использовав ракеты и БПЛА. Оборона сбила 102 ракеты и 42 БПЛА.

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