В Киеве мужчина систематически издевался над своей женой: как его накажут

Злоумышленник систематически оскорблял грубой бранью свою жену и старшую дочь от другого брака, угрожал женщине физической расправой, совершал физическое насилие.

В Киеве перед судом предстанет 41-летний мужчина, который систематически издевался над своей женой.

Об этом сообщает полиция Киева.

В Шевченковское управление полиции неоднократно поступали заявления от женщины о систематическом насилии со стороны мужа.

Начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк сообщил, что указанные события происходили в течение последнего года, за что обидчик четыре раз привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП, однако составленные админпротоколы не повлияли на обвиняемого и не изменили его поведение.

"Мы начали уголовное производство по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. Во время расследования мы собрали доказательства того, что злоумышленник систематически оскорблял нецензурными словами свою жену и старшую дочь от другого брака, угрожал женщине физической расправой, совершал физическое, – отметил он.

Следователи сообщили обидчику о подозрении, а обвинительный акт в отношении него направили в Шевченковский районный суд столицы.

Теперь мужчина может провести два года за решеткой.

Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестру. Дети были в одном белье и без присмотра взрослых бегали между домами.

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