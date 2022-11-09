"Не актуальна": украинцы выступили против установки новогодней елки в Киеве

Киевляне выступили против установки новогодней елки в столице в этом году. Горожане считают, что тратить средства на нее во время полномасштабной войны неуместно, а праздновать нужно после победы.

Соответствующая петиция 8 ноября появилась на сайте Киевского городского совета и менее чем за сутки набрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

По словам автора петиции, киевлянки Натальи Попович, выделенные на елку средства будет уместнее потратить на помощь Вооруженным силам Украины или внутренним переселенцам.

Скриншот из petition.kyivcity.gov.ua

"Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы в то же время можем в этом году обойтись без установления главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник которого ожидает каждый украинец — это День Победы", – отметила Наталья Попович.

Многие украинцы также выступили против установки новогодней елки в Сети. Так, под новостью о подготовке к празднику пользователи Facebook оставили более двух тысяч гневных комментариев. Люди просят не устанавливать елку в этом году.

"Я против елки в этом году! Я понимаю, что это праздничное настроение для взрослых и детей!! НО у нас война!",

"Не актуальна сейчас елка! В стране война! Читаю комментарии и думаю, а прислушиваются ли к ним, люди свое мнение высказали. Никакой елки!",

"Мы против елки и огоньков! Экономят только на людях, а елка пусть горит? Мы есть не приготовить не можем, не подогреть после работы... а сейчас до елки?" – написали украинцы.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Напомним, 8 ноября стало известно, что в Киеве собираются установить новогоднюю елку. Где она будет расположена – неизвестно. Однако уже разработано несколько эскизов. Один из них был обнародован в Сети. На фото видно, что елка украшена в цвета национального флага. На дереве и вокруг него изображены тысячи огоньков.

Однако накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос об установлении новогодней елки в этом году еще окончательно не решен. Он рассказал, что в городе должно быть новогоднее настроение, однако массовых празднований точно не будет.

Фото: realist.online

Фото: realist.online

Фото: realist.online

В Киеве демонтируют вывески, которые не отключаются в часы пик! Какая процедура и штрафы?

Читайте также: