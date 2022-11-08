Жителям Киева на зиму советуют позаботиться об альтернативе для зимовки: "Сесть в машину и уехать"

Киевлянам советуют по возможности на зиму переехать в загородные дома. Людей, у которых есть недвижимость за городом, примерно 50% населения столицы.

Жителям Киева на зиму советуют позаботиться об альтернативе для зимовки. Это в случае, если отопление и электроэнергия не будет.

Об этом в интервью изданию "Главред" рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, маловероятно, что вся Украина зимой останется без света и тепла. Однако на всякий случай киевлянам советуют позаботиться об альтернативных вариантах, где они смогут переждать трудные времена.

"Чтобы любая семья была готова в крайнем случае сесть в автомобиль и побыть в том доме, сколько понадобится – неделю-две-три. У тех, кто не имеет такой возможности, ситуация несколько хуже, и им нужно готовить какие-то резервы — договариваться с родственниками в других городах, формировать определенный бюджет для того, чтобы выехать и арендовать жилье где-то в более безопасных регионах — Закарпатье, Черновицкой области, то есть такие опции должны быть, особенно у людей, имеющих детей и пожилых родственников. не означает, что этот вариант обязательно состоится", – отметил Владимир Омельченко.

Также он добавил, что существует несколько сценариев развития событий. Ситуация остается сложной, но контролируемой: работают аварийные бригады, пытаются закупить необходимое оборудование.

Отключение света в Украине

Энергосистема Украины в ближайшие месяцы будет работать в постоянном режиме дежурства аварийных отключений и ремонтов. В связи с чем в Украине были введены графики почасовых отключений света. Вероятны также и аварийные отключения.

Ряд регионов с этим уже столкнулся. Полный блекаут может быть объявлен и в Киеве. Из-за чего столичные власти готовятся к разным сценариям развития событий.

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