Будут ли вывозить киевлян в случае блэкаута: Шмыгаль — о планах эвакуации из столицы

Премьер считает, что у власти всегда должна быть "план Б".

Эвакуация населения из Киева или другого крупного города из-за блэкаута может применяться только в последнюю очередь как экстренный шаг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Снова вернусь к теме эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", — пояснил Шмыгаль.

Премьер считает, что власть всегда должна иметь "план Б". По его мнению, сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из любого неприфронтового города, и тем более Киева.

"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", – объяснил премьер-министр.

Он заверил, что энергетики и силы противовоздушной обороны работают, как могут. Делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.

"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", – рассказал Шмыгаль.

Напомним, что в начале ноября Шмыгаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Эвакуация из Киева: будут ли вывозить киевлян через блекаут

Издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блэкаут и эвакуация — самый плохой из них, которого Кличко будет пытаться избежать.

Тем временем эксперты советуют киевлянам позаботиться об альтернативе для зимовки и перебраться за город.

ТСН.ua собрал все подробности и заявления властей по поводу угрозы блэкаута в Киеве и возможной эвакуации жителей города.