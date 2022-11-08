Будут ли вывозить киевлян в случае блэкаута: Шмыгаль — о планах эвакуации из столицы

Премьер считает, что у власти всегда должна быть "план Б".
Эвакуация населения из Киева или другого крупного города из-за блэкаута может применяться только в последнюю очередь как экстренный шаг.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Снова вернусь к теме эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", — пояснил Шмыгаль.
Премьер считает, что власть всегда должна иметь "план Б". По его мнению, сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из любого неприфронтового города, и тем более Киева.
"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", – объяснил премьер-министр.
Он заверил, что энергетики и силы противовоздушной обороны работают, как могут. Делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.
"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", – рассказал Шмыгаль.
Напомним, что в начале ноября Шмыгаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
Эвакуация из Киева: будут ли вывозить киевлян через блекаут
Издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.
Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блэкаут и эвакуация — самый плохой из них, которого Кличко будет пытаться избежать.
Тем временем эксперты советуют киевлянам позаботиться об альтернативе для зимовки и перебраться за город.
ТСН.ua собрал все подробности и заявления властей по поводу угрозы блэкаута в Киеве и возможной эвакуации жителей города.