В Киеве сутенеры продавали инстаблогерш и участниц конкурсов красоты в бордели Марокко: фото

В Киеве сутенеры продавали инстаблогерш и участниц конкурсов красоты в бордели Марокко.

Преступная группа из трех киевлян, действуя в сговоре с марокканцем, подыскивала привлекательных женщин из числа бывших участниц конкурсов красоты, ведущих популярных ток-шоу на телевидении, инстаграмм-блогерш, предлагая им "трудоустройство" в Королевстве Марокко в модельном бизнесе.

Настоящей целью злоумышленников была переправка девушек за границу для предоставления услуг интимного характера бизнесменам на территории города Маракеш.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Между участниками преступной группы было четкое распределение обязанностей. В частности, один из них отвечал за оформление виз, двое других должны были организовать перемещение женщин через границу.

В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий двое участников преступной схемы были разоблачены при попытке переправить через границу 20 женщин.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Одновременно при документировании этого преступления правоохранители разоблачили еще одну группу лиц, организовавшую на территории Киева и других регионах Украины деятельность по предоставлению услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

С помощью специалиста в IT-сфере участники группы создали 10 Telegram-каналов и четыре группы в WhatsApp, с помощью которых привлекали девушек к занятию проституцией. Стоимость интимных услуг составляла от 700$ до 3000$ за час.

В рамках следствия правоохранители провели более 30 обысков по местам проживания участников группы и в их автомобилях. В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и около 60 банковских карт.

По ходатайству прокуратуры судом наложены аресты на банковские счета фигурантов и счета, использованные ими во время преступной деятельности, а также на автомобили подозреваемых.

Группа лиц в составе семи человек сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Напомним, в Тернопольской области мужчина занялся сексом с проституткой в древнем замке.

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