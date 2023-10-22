На въезде в Киев авто сбило насмерть военного на блокпосту

На въезде в Киев водитель легковушки сбил военнослужащего на несший службу блокпоста. Он погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Киев Info".

По данным паблика, трагическое событие произошло в ночь на 22 октября около 00:30 на блокпоста.

"Водитель "Хонды" двигался в направлении Броварского проспекта во второй полосе, якобы в условиях тумана впереди увидел грузовик и совершил резкое торможение. Далее он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего. н. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водителя автомобиля 1978 года следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данным правоохранителей, на момент аварии он находился в трезвом состоянии.

Напомним, в Киевской области водитель грузовика сбил женщину прямо на переходе.

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