В Ирпене с верхушки дерева вырезали неразорвавшийся снаряд: видео

Ирпень после деоккупации до сих пор является городом, где находят опасные предметы.

В Ирпене под Киевом на территории медицинской амбулатории обнаружили 80-миллиметровый снаряд, застрявший в кроне дерева.

Об этом сообщает Ирпенский городской совет.

Ирпень после деоккупации до сих пор является городом, где находят опасные предметы. Остатки взрывчатки и оружия обычно находят и в частном секторе и общественных местах.

На днях во время коронирования деревьев специалисты обнаружили 80 мм не сдетонировавший снаряд.

На место, где растет дерево, выехали специалисты ГСЧС. Сложность для работы взрывотехников заключалась в том, что снаряд был в верхушке дерева, в самой сердцевине.

"К сожалению, это не редкий случай, когда наши работники во время работы обнаруживают взрывоопасные предметы. Просим всех быть осторожными и бдительными", — подчеркивают в КП "Управление благоустройства города" Ирпенского городского совета.

В Ирпене с верхушки дерева вырезали снаряд

Напомним, Виталий Кличко призывает жителей Киева подготовиться к возможным экстремальным ситуациям, поскольку зима будет сложной.

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