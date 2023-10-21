В Ирпене с верхушки дерева вырезали неразорвавшийся снаряд: видео

Ирпень после деоккупации до сих пор является городом, где находят опасные предметы.
В Ирпене под Киевом на территории медицинской амбулатории обнаружили 80-миллиметровый снаряд, застрявший в кроне дерева.
Об этом сообщает Ирпенский городской совет.
Ирпень после деоккупации до сих пор является городом, где находят опасные предметы. Остатки взрывчатки и оружия обычно находят и в частном секторе и общественных местах.
На днях во время коронирования деревьев специалисты обнаружили 80 мм не сдетонировавший снаряд.
На место, где растет дерево, выехали специалисты ГСЧС. Сложность для работы взрывотехников заключалась в том, что снаряд был в верхушке дерева, в самой сердцевине.
"К сожалению, это не редкий случай, когда наши работники во время работы обнаруживают взрывоопасные предметы. Просим всех быть осторожными и бдительными", — подчеркивают в КП "Управление благоустройства города" Ирпенского городского совета.
Напомним, Виталий Кличко призывает жителей Киева подготовиться к возможным экстремальным ситуациям, поскольку зима будет сложной.
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