Под Киевом произошел взрыв в многоэтажке – подробности и фото

В Киевской области в квартире на 22-м этаже произошел взрыв.

В Фастовском районе Киевской области в субботу, 21 октября, произошел взрыв в квартире многоэтажки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, в 10:20 в оперативно-диспетчерскую службу Государственной пожарно-спасательной части Фастовского района поступило сообщение о том, что произошел взрыв в квартире 25-этажного жилого дома в с. Новоселки по ул. Пригородная.

"Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что произошел взрыв туристического газового баллончика в квартире на 22-м этаже. Спасателями 44-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Чабаны проводилась деблокировка оконной рамы", — говорится в сообщении.

ГСЧС ликвидирует последствия взрыва газа в квартире Киевской области

ГСЧС ликвидирует последствия взрыва газа в квартире Киевской области

ГСЧС ликвидирует последствия взрыва газа в квартире Киевской области

В результате взрыва пострадавших нет. В квартире выбита оконная рама, повреждены окна. От падения оконного стекла также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные под домом.

Напомним, в Ирпене из верхушки дерева вырезали неразорвавшийся снаряд (видео).

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