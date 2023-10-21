В Киевской области водитель грузовика сбил женщину прямо на переходе: фото

Пострадавшую с травмами головы и ноги госпитализировали в местную больницу.

В Киевской области водитель грузовика совершил наезд на женщину прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

19 октября на одной из улиц города Сквира, 55-летний житель, управляя автомобилем "ЗИЛ", допустил наезд на местную жительницу. Известно, что авария произошла, когда женщина пересекала пешеходный переход.

Пострадавшую с травмами головы и ноги госпитализировали в местную больницу.

По факту ДТП следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование [ч.1 ст.286 УК].

Правоохранители Киевщины призывают водителей быть внимательными на дороге, следить за дорожными знаками и обстановкой.

Напомним, в Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате.

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