Жителей Киева предупреждают об опасности: что произошло

В субботу, 20 октября, Киев покрыл густой туман. И водителей, и пешеходов просят осторожничать на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве.

Спасатели дали несколько советов для водителей и пешеходов, как поступать в условиях ограниченной видимости.

Советы водителям:

снизить скорость движения, пользоваться противотуманными фарами и ближним светом фар;

держать безопасную дистанцию от других автомобилей;

при остановках включать аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге, в частности обгона;

следить за чистотой лобового стекла и открывать окна, чтобы стекло не запотевало.

Советы пешеходам:

будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;

надевайте световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.

Столицу окутал густой туман

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, суббота будет теплой. Впрочем, в ряде областей будут сильные поры ветра. Средняя температура будет составлять +15-20°.

Читайте также: