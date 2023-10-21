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Жителей Киева предупреждают об опасности: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Жителей Киева предупреждают об опасности: что произошло

Туман. / Фото: УНИАН

Водителей просят осторожничать на дороге.

В субботу, 20 октября, Киев покрыл густой туман. И водителей, и пешеходов просят осторожничать на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве.

Спасатели дали несколько советов для водителей и пешеходов, как поступать в условиях ограниченной видимости.

Советы водителям:

  • снизить скорость движения, пользоваться противотуманными фарами и ближним светом фар;
  • держать безопасную дистанцию от других автомобилей;
  • при остановках включать аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге, в частности обгона;
  • следить за чистотой лобового стекла и открывать окна, чтобы стекло не запотевало.

Советы пешеходам:

  • будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;
  • надевайте световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.

Столицу окутал густой туман

Столицу окутал густой туман

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, суббота будет теплой. Впрочем, в ряде областей будут сильные поры ветра. Средняя температура будет составлять +15-20°.

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Дата публикации
Просмотры
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