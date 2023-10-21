Жителей Киева предупреждают об опасности: что произошло

Водителей просят осторожничать на дороге.
В субботу, 20 октября, Киев покрыл густой туман. И водителей, и пешеходов просят осторожничать на дорогах и тротуарах.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве.
Спасатели дали несколько советов для водителей и пешеходов, как поступать в условиях ограниченной видимости.
Советы водителям:
- снизить скорость движения, пользоваться противотуманными фарами и ближним светом фар;
- держать безопасную дистанцию от других автомобилей;
- при остановках включать аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге, в частности обгона;
- следить за чистотой лобового стекла и открывать окна, чтобы стекло не запотевало.
Советы пешеходам:
- будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;
- надевайте световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.
Как сообщалось, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, суббота будет теплой. Впрочем, в ряде областей будут сильные поры ветра. Средняя температура будет составлять +15-20°.