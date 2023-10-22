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На в'їзді до Києва авто збило на смерть військового на блокпосту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1985
Час на прочитання
2 хв
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На в'їзді до Києва авто збило на смерть військового на блокпосту

Аварія на блокпосту під Києвом / Фото: Національна поліція України

Поліція розпочала кримінальне провадження.

На в'їзді до Києва водій легковика збив військовослужбовця на блокпосту, який ніс службу. Він загинув на місці події.

Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Info".

За даними пабліка, трагічна подія сталась у ніч проти 22 жовтгня близько 00:30 на блокпосту.

"Водій "Хонди" рухався в напрямку Броварського проспекту у другій смузі, нібито в умовах туману попереду побачив вантажівку та здійснив різке гальмування. Далі він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 р. н. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Керманича автомобіля 1978 року слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними правоохронців, на момент аварії він перебував у тверезому стані. 

Нагадаємо, на Київщині водій вантажівки збив жінку просто на переході.

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Дата публікації
Перегляди
1985
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