На в'їзді до Києва авто збило на смерть військового на блокпосту

На в'їзді до Києва водій легковика збив військовослужбовця на блокпосту, який ніс службу. Він загинув на місці події.

Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Info".

За даними пабліка, трагічна подія сталась у ніч проти 22 жовтгня близько 00:30 на блокпосту.

"Водій "Хонди" рухався в напрямку Броварського проспекту у другій смузі, нібито в умовах туману попереду побачив вантажівку та здійснив різке гальмування. Далі він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 р. н. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Керманича автомобіля 1978 року слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними правоохронців, на момент аварії він перебував у тверезому стані.

Нагадаємо, на Київщині водій вантажівки збив жінку просто на переході.

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