На подступах к Киеву работает ПВО – КМВА

Ракеты изменили курс через Винницкую область в направлении Киевской области.

Об этом заявили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

Киевлянам посоветовали скрыться в укрытиях.

"Белая Церковь – в укрытие! Белая Церковь, угроза остается" – добавили в Воздушных Силах ВСУ.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.

На подступах к Киеву работает ПВО – объяснили в КМВА.

"Житомир – не игнорируем! Ракеты могут изменить направление" – отметили украинские военные.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Также в Черкасской области раздались взрывы : сработало ПВО.