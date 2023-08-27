На подступах к Киеву работает ПВО – КМВА

Ракеты развернулись в сторону украинской столицы.
Ракеты изменили курс через Винницкую область в направлении Киевской области.
Об этом заявили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.
Киевлянам посоветовали скрыться в укрытиях.
"Белая Церковь – в укрытие! Белая Церковь, угроза остается" – добавили в Воздушных Силах ВСУ.
Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.
На подступах к Киеву работает ПВО – объяснили в КМВА.
"Житомир – не игнорируем! Ракеты могут изменить направление" – отметили украинские военные.
Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Также в Черкасской области раздались взрывы : сработало ПВО.
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