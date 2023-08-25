Воевал с 2014-го: появилась информация о бойце, дочери которого устроили танцы на кладбище

Имя бойца, на могиле которого танцевали две его совершеннолетние дочери, удалось идентифицировать. Он защищал Украину с 2014 года.

Об этом в своем фейсбуке написала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Защищал государство и учил детей

По словам журналистки, многие написали, что, вероятно, "отец чинил домашний абьюз". Но нет, все было по-другому.

"Он с 2014 года был на войне. Сначала в 79-й бригаде, потом в 95-й бригаде. Часто читал лекции для младших классов в школах Киева", — отметила она.

Фамилию журналистка решила не отмечать, потому что у погибшего бойца есть другие родственники, которые находятся в шоковом состоянии от такой славы.

"Также хочу отметить, что мужчина не принадлежал к экзотическим культурам и религиям, поэтому комментарии "а в некоторых культурах на могилах приняты…" также немного не по адресу", — подытожила Данилюк-Ярмолаева.

Напомним, в Киеве две сестры устроили танцы на кладбище у захоронений военных. Свои действия девушки смело сняли на видео и выложили в соцсети. Правоохранители уже задержали нарушительниц, им грозит до 5 лет заключения.

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