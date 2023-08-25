В Киеве супруги приютили мужчину, а он обокрал их квартиру и махнул отдыхать в Одессу

В Киеве супруги приютили мужчину, которому негде было жить, а он обокрал их квартиру и поехал на отдых в Одессу. Мошенника подозревают в краже 120 тысяч долларов США.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Супруги познакомились с мужчиной, который рассказал, что ему негде жить и попросил убежища. Обеспокоенные жизненной ситуацией нового знакомого мужчина и женщина оставили его погостить у себя дома и уехали по делам. Когда вернулись домой — везде были разбросаны вещи, исчезла немалая сумма денег и золотые украшения", – рассказали в полиции.

В ходе общения с заявителями полицейские выяснили, что день назад владельцы квартиры познакомились с водителем такси, который рассказал, что ему негде жить. Мужчина и женщина впустили нового знакомого к себе домой и уехали по своим делам. Когда вернулись домой, все вещи в квартире были разбросаны, исчезла немалая сумма денег и золотые украшения. Все, что было известно супругам о новом знакомом – только имя и номер телефона.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма, к розыскам злоумышленника приступили оперативники криминальной полиции и работники управления криминального анализа.

"Наши полицейские имели фотографию злоумышленника и быстро установили его личность. Это полтавчанин, 1987 года рождения, который имеет уголовное прошлое. Как стало известно, фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества. Также наши работники установили, что правонарушитель может находиться в городе Одесса и выехали на его поиски. Оперативники разыскали мужчину в одной из гостиниц и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отметил Гудыма.

Мошенник обворовал квартиру приютивших его киевлян. / Фото: Полиция Киева / Facebook

В комнате гостиницы правоохранители обнаружили вещественные доказательства – часть похищенных денег, которую злоумышленник еще не успел потратить.

Вор похитил из квартиры супругов $120 тысяч

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 684 000 гривен.

Напомним, в Тернополе 32-летний поклонник украл у школьницы полмиллиона гривен.

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