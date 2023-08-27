На підступах до Києва працює ППО - КМВА

Ракети змінили курс через Вінницьку область у напрямку Київщини.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Киянам порадили сховатися в укриттях.

"Біла Церква - в укриття! Біла Церква, загроза залишається" - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Також очільник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не знімати роботу ППО.

На підступах до Києва працює ППО - пояснили у КМВА.

"Житомир - не ігноруємо! Ракети можуть змінити напрямок" - зауважили українські військові.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України.

Також на Черкащині пролунали вибухи: спрацювало ППО.