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На підступах до Києва працює ППО - КМВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На підступах до Києва працює ППО - КМВА

Ракетна атака на Україну продовжується / Фото: Pexels

Ракети розвернулися у бік української столиці.

Ракети змінили курс через Вінницьку область у напрямку Київщини.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.

Киянам порадили сховатися в укриттях.

"Біла Церква - в укриття! Біла Церква, загроза залишається" - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Також очільник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не знімати роботу ППО. 

На підступах до Києва працює ППО - пояснили у КМВА. 

"Житомир - не ігноруємо! Ракети можуть змінити напрямок" - зауважили українські військові. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України

Також на Черкащині пролунали вибухи: спрацювало ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
2233
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