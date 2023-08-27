На підступах до Києва працює ППО - КМВА

Ракети розвернулися у бік української столиці.
Ракети змінили курс через Вінницьку область у напрямку Київщини.
Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах.
Киянам порадили сховатися в укриттях.
"Біла Церква - в укриття! Біла Церква, загроза залишається" - додали у Повітряних Силах ЗСУ.
Також очільник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не знімати роботу ППО.
На підступах до Києва працює ППО - пояснили у КМВА.
"Житомир - не ігноруємо! Ракети можуть змінити напрямок" - зауважили українські військові.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України.
Також на Черкащині пролунали вибухи: спрацювало ППО.
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