Наслідки атаки на Димер 22 листопада / © ДСНС

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Після російського удару по п’ятиповерхівці в Димері на Київщині Андрій шукав рідних і домашніх тварин. Через пошкодження будинку єдиним шляхом із квартири став балкон сусіднього помешкання. Дочекавшись евакуації літніх мешканців, рятувальники допомогли вибратися і Андрію — разом із собакою Джулєю.

Про цю історію повідомили «Новини.LIVE».

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Російський удар по Димеру: як чоловік урятувався з п’ятиповерхівки разом із собакою

Після влучання російського дрона звичайний вихід із квартири став недоступним. Андрію довелося чекати, поки рятувальники допоможуть вибратися літнім мешканцям будинку. Лише після цього евакуювали і його разом із собакою.

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«У Джулі ще один день народження», — каже чоловік.

Для його улюблениці цей день справді став другим днем народження. Адже Джуля — не просто собака, а повноцінна частина родини. Під час війни Андрій із рідними вирішили залишити її у себе й піклуватися про неї.

Собака почала приходити у двір Андрія ще за російської окупації. Після звільнення селища родина вирішила забрати її до себе. Відтоді Джуля стала частиною їхнього життя.

© Новини.LIVE

Ще одного улюбленця Андрія — рудого кота — одразу після удару знайти не вдалося. Родина хвилювалася, що з твариною могло щось статися.

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Наступного ранку сусід почув нявкання з балкона й допоміг відшукати кота. Так родина отримала ще одну радісну звістку після пережитого жаху: обоє улюбленців Андрія — і Джуля, і кіт — залишилися живими.

Атака на Димер 22 листопада — що відомо про наслідки

Нагадаємо, російська атака безпілотниками на селище Димер Київської області в ніч проти 22 листопада забрала життя щонайменше 11 людей.

Найбільших руйнувань зазнав п’ятиповерховий житловий будинок, де після удару спалахнула пожежа та частково обвалився один із під’їздів. Пошкоджень зазнали квартири з першого по п’ятий поверхи. Вибуховою хвилею також зачепило розташовані поруч дитячий садок і магазин.

Після удару рятувальники локалізували пожежу та евакуювали дев’ятьох мешканців. Однак пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває: там працюють екстрені служби, поліцейські та психологи. Біля зруйнованого будинку залишаються люди, які сподіваються отримати звістки про своїх близьких.

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