Де житимуть постраждалі з Димера / © ДСНС

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Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у коментарі ТСН кореспонденту Максиму Чалому повідомив, що буде з людьми, які вчора втратили домівки у Димері на Київщині внаслідок російської атаки.

Удар по будинку в Димері: що буде з людьми, які втратили житло

За словами Ткаченка, людей, які потребували відселення, наразі поселили в тимчасове житло.

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«Всі, хто потребував відселення, зараз тимчасово переміщені в житло. Всі умови необхідні є», — каже Ткаченко.

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Наразі очікується проведення експертизи щодо вцілілої частини будинку, аби зрозуміти, чи можуть там безпечно жити люди.

«Якщо там буде можливість проживати, то зробимо все можливе. Якомога швидше підключити всі комунікації, люди будуть відселені. Всі, хто потребував відселення, зараз отримали його. Є люди, які відмовилися. Низка причин: у когось своє додаткове житло, хтось до родичів, але всім допомога надається, хто цього потребує», — додав Тимур Ткаченко.

Трагедія у Димері 22 листопада: головне

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російської атаки безпілотниками на селище Димер Київської області, що сталася в ніч проти 22 листопада, зросла до 11 осіб після того, як рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

Внаслідок російського удару в п’ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа, частково обвалився один із під’їздів та зазнали руйнувань квартири з першого по п’ятий поверх, а вибуховою хвилею також пошкодило розташовані поруч дитячий садок і магазин.

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Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу та евакуювати дев’ятьох мешканців, однак на місці трагедії досі триває пошуково-рятувальна операція, працюють екстрені служби, поліція й психологи, а біля будинку чергують люди, які чекають на звістки про своїх близьких.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, коментуючи удар по Димеру та перебіг рятувальних робіт, загалом протягом тижня під російськими атаками опинилися 20 регіонів України. За цей період російська армія застосувала по українській території близько 2700 безпілотників, майже 1460 авіабомб та 165 ракет різних типів.

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