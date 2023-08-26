На Киевщине змея укусила мужчину: его спасали в реанимации

Гадюки ежегодно кусают десятки людей, их укусы болезненны, приводят к расстройству жизненных функций человека, но почти никогда не вызывают смерти.

В Киевской области змея укусила мужчину: его пришлось спасать в реанимации. Случай произошел на заброшенном частном участке, заросшем деревьями и кустарниками.

Об этом сообщает "Великий Киев" со ссылкой на источник в Ржищевской территориальной общине.

"Человек пришлось лечить в Кагарлыке, затем в Киеве, в отделении реанимации", — говорится в сообщении.

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Гадюки ежегодно кусают десятки человек. Укусы их болезненны, приводят к страданиям и расстройству жизненных функций человека, однако почти никогда не вызывают смерти пострадавшего.

Как известно, змей сейчас часто можно увидеть там, где люди никак не ожидают их встретить: в парках, на территории детских садов, во дворе, особенно в горных районах. Гадюки и уже часто появляться там, где есть бытовой мусор, свалка строительных или других материалов, на берегах рек и озер, сенокосе, опушках. В таких местах им удобно прятаться от хищников, есть еда, условия для размножения.

Напомним, что если вас укусило пресмыкающееся, до приезда медиков нужно много пить, а место укуса охладить и обездвижить.

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