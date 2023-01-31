На Киев надвигаются снег и морозы

Кто ворчал на зиму, что она какая-то не такая, кто восхищался рекордами высоких градусов и уже начинал поглядывать в сторону весенних курток и семян и рассады, тот поспешил.

В Киеве от 4 февраля морозы укрепятся, а в ближайшее время будет выпадать снег.

Ожидаются всяческие сопутствующие явления наподобие сильного ветра, гололедицы, усложнение ситуации на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кто ворчал на зиму, что она какая-то не такая, кто восхищался рекордами высоких градусов и уже начинал поглядывать в сторону весенних курток и семян и рассады, тот поспешил немного", — отметила она.

Прогностическая диаграмма для Киева

Фото: meteopost.com

Диденко прогнозирует, что 1 февраля в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге – преимущественно облачно, разве в Запорожье небольшие осадки.

Ветер северо-западный, умеренный, иногда с сильными порывами – не стоит ходить без шапки.

Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы.

Днем предполагается +1+4 градуса, на севере, северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза.

"В Киеве февраль начнется снегом, мокрым снегом. На дорогах или снежная каша, или гололедица — уважаемые водители, очень осторожно. Ветер в столице будет завтра порывистым, с северо-запада. В ближайшую ночь -1-3 градуса, завтра днем 0+2 градуса ", – прогнозирует синоптикиня.

По данным Диденко, к выходным температура воздуха начнет снижаться, следующая неделя будет морозной.

"Позаботьтесь о дополнительном утеплении — разумном и безопасном. Но хотя бы прояснит и немного подсушит затуманенный и переувлажненный воздух", — посоветовала она.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет февраль 2023-го. По его словам, в начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой.

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