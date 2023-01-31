В Киеве вводят новые пропуска для проезда авто в комендантский час: что известно

Заменить старые пропуски можно в комендатуре столицы.

В Киеве с февраля меняют формат пропусков для передвижения на автомобиле во время комендантского часа.

Об этом сообщил комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий, пишет пресс-служба КМГА.

"Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Жителям и гостям Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа", — отметил он.

Заменить старые пропуски на новые можно с 1 по 15 февраля в комендатуре столицы.

Напомним, главу патрульной полиции Львовской области увольняют после скандала с пропуском для девушки.

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