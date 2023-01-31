За день становились многодетными родителями: как в Киевской области мужчины уклонялись от мобилизации

В Киевской области задержан 28-летний мужчина, который предлагал уклонистам за 6-7 тысяч долларов стать "многодетными родителями" или "волонтерами", чтобы выехать за границу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемый вместе с сообщниками разработали схемы, как вывозить мужчин за границу. Он предлагал уклонистам за 6-7 тысяч долларов оформить фальшивую справку о том, что они "многодетные родители" или же внести в программу "Путь" для выезда за границу.

28-летний житель Киевщины был задержан во время получения взятки. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки призывников через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"В ходе проведения обысков обнаружены мобильные телефоны со сведениями о гражданах, которые обращались за незаконной услугой, документация с их анкетными данными и денежные средства. Досудебное расследование продолжается с целью установления всех лиц, задействованных в преступной схеме", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье правоохранители ликвидировали канал переправки через границу военнообязанных украинцев.

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