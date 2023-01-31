Мэр Броваров Сапожко сходил в военкомат – мобилизовали ли его

Во вторник утром, 31 января, мэру Броваров Игорю Сапожко и еще девяти мужчинам вручили повестки.
Мэру Броваров Игорю Сапожко 31 января вручили повестку во время заседания исполкома городского совета. Впоследствии Сапожко рассказал, что уже посетил военкомат и повторно прошел сверку учетных данных.
Об этом он написал в Telegram.
"Сообщаю, что в военкомат я прибыл уже сегодня и повторно прошел сверку учетных данных. Поэтому приказ наших военных выполнил", — говорится в сообщении.
Он также отметил, что посетил территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще в начале полномасштабного вторжения по собственной инициативе.
"Призываю всех, кого это касается, не нарушать закон и в определенный срок прибыть в военкомат, чтобы проверить и обновить свои учетные данные", — написал глава Броваров.
Напомним, Игорь Сапожко во вторник, 31 января, получил повестку в военкомат во время заседания исполкома городского совета. Кроме того, повестки также получили девять мужчин, присутствовавших в зале.
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