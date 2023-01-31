Пешеходному мосту с Оболонской набережной на Оболонский остров быть: что известно (фото)

По словам Кличко, мост будут строить за меценатские средства, деньги из городского бюджета столица не будет привлекать.

В этом году Киев продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, которое осуществляет с 2020 года за счет меценатских средств.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В этом году столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский, которое осуществляет с 2020 года за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета мы не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", – сообщил мэр Киева.

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К началу 2023 года уже установили три опоры моста и приступили к установке четвертой, а также закупили материалы. В этом году за средства, предоставленные Метрополией Большого Парижа, завершат установку четвертой опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично – прогонные конструкции и приобретут металлоконструкции.

Напомним, по проекту, конструкция моста будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 метра, длина – 164 метра. Мост будет интересен архитектурным видом и будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь городов не будет мешать.

Обустроит город и территорию острова Оболонский, входящего в региональный ландшафтный парк "Днепровские острова".

"Оболонский остров планируем превратить в современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", – отметил Кличко.

Напомним, в Киеве 17 декабря открыли "стеклянный мост" после ремонта в результате вражеского удара. Мост был поврежден в результате ракетной атаки 10 октября.

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