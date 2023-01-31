На Київ насуваються сніг і морози

Хто бурчав на зиму, що вона якась не така, хто захоплювався рекордами високих градусів і вже починав поглядати у бік весняних курток і насіння та розсади, той трохи поспішив.

У Києві від 4 лютого морози зміцініють, а найближчим часом випадатиме сніг.

Очікуються усілякі супутні явища типу сильного вітру, ожеледиці, ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Хто бурчав на зиму, що вона якась не така, хто захоплювався рекордами високих градусів і вже починав поглядати у бік весняних курток і насіння та розсади, той трохи поспішив", - зазначила вона.

Прогностична діаграма для Києва

Фото: meteopost.com

Діденко прогнозує, що 1 лютого у більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні - переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади.

Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами - не варто ходити без шапки.

Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі мінуси.

Вдень передбачається +1+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.

"У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця - шановні водії, дуже обережно. Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу. Найближчої ночі -1-3 градуси, завтра вдень 0+2 градуси", - прогнозує синоптикиня.

За даними Діденко, під вихідні температура повітря почне знижуватися, наступний тиждень буде морозним.

"Подбайте про утеплення додаткове - розумне й безпечне. Але хоча б прояснить і трохи підсушить затуманене і перезволожене повітря", - порадила вона.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яким буде лютий 2023-го. За його словами, на початку лютого погода в Україні буде морозною, а от друга половина місяця очікується теплою.

У парку, торговому центрі чи у дворі: хто і де має право вручити повістку

Читайте також: