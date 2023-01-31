Мер Броварів Сапожко сходив до військкомату – чи мобілізували його

У вівторок вранці, 31 січня, меру Броварів Ігорю Сапожко та ще дев’ятьом чоловікам вручили повістки.

Меру Броварів Ігорю Сапожко 31 січня вручили повістку під час засідання виконкому міської ради. Згодом Сапожко розповів, що вже відвідав військкомат та повторно пройшов звіряння облікових даних.

Про це він написав у Telegram.

"Повідомляю, що до військкомату я прибув вже сьогодні та повторно пройшов звірку облікових даних. Тож, наказ наших військових виконав", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що відвідав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще на початку повномасштабного вторгнення за власною ініціативою.

"Закликаю усіх, кого це стосується, не порушувати закон та у визначений термін прибути до військкомату аби перевірити та оновити свої облікові дані", - написав очільник Броварів.

Нагадаємо, Ігор Сапожко у вівторок, 31 січня, отримав повістку до військкомату під час засідання виконкому міської ради. Крім того, повістки також отримали дев’ятеро чоловіків, які були присутні у залі.

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