Пішохідному мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський бути: що відомо (фото)

За словами Кличка, міст зводитимуть за меценатські кошти, гроші з міського бюджету столиця не залучатиме.

Цього року Київ продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює від 2020 року за рахунок меценатських коштів.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Цього року столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів. Гроші з міського бюджету ми не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це – цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта", – повідомив мер Києва.

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На початок 2023 року вже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, а також закупили матеріали. Цього року за кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення четвертої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково – прогонні конструкції та придбають металоконструкції.

Нагадаємо, за проєктом, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкту буде 4 метри, довжина – 164 метри. Міст матиме цікавий архітектурний вигляд і буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь міст не заважатиме.

Облаштує місто і територію острова Оболонський, що входить до регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови".

"Оболонський острів плануємо перетворити на сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Києві 17 грудня відкрили "скляний міст" після ремонту внаслідок ворожого удару. Міст був пошкоджений внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

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