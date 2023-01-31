Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За день ставали багатодітними батьками: як у Київській області чоловіки ухилялися від мобілізації

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
904
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За день ставали багатодітними батьками: як у Київській області чоловіки ухилялися від мобілізації

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання частини коштів.

У Київській області затримали 28-річного чоловіка, який пропонував ухилянтам за 6-7 тисяч доларів стати "багатодітними батьками" або "волонтерами", щоб виїхати за кордон. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Підозрюваний разом із спільниками розробили схеми, як вивозити чоловіків за кордон. Він пропонував ухилянтам за 6-7 тисяч доларів оформити фальшиву довідку про те, що вони "багатодітні батьки" або ж внести до програми "Шлях" для виїзду за кордон. 

28-річного жителя Київщини затримали під час отримання хабаря. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення призовників через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

"У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти. Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх осіб, які задіяні у злочинній схемі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці ліквідували канал переправлення через кордон військовозобов'язаних українців.

Читайте також:

На Прикарпатті викрили чергову схему ухилянтів!

На Прикарпатті викрили чергову схему ухилянтів!

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
904
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація