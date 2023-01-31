За день ставали багатодітними батьками: як у Київській області чоловіки ухилялися від мобілізації

У Київській області затримали 28-річного чоловіка, який пропонував ухилянтам за 6-7 тисяч доларів стати "багатодітними батьками" або "волонтерами", щоб виїхати за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Підозрюваний разом із спільниками розробили схеми, як вивозити чоловіків за кордон. Він пропонував ухилянтам за 6-7 тисяч доларів оформити фальшиву довідку про те, що вони "багатодітні батьки" або ж внести до програми "Шлях" для виїзду за кордон.

28-річного жителя Київщини затримали під час отримання хабаря. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення призовників через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

"У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти. Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх осіб, які задіяні у злочинній схемі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці ліквідували канал переправлення через кордон військовозобов'язаних українців.

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