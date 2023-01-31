У Києві запроваджують нові перепустки для проїзду авто в комендантську годину: що відомо

Замінити старі перепустки можна в комендатурі столиці.

У Києві від лютого змінюють формат перепусток для пересування автомобілем під час комендантської години.

Про це повідомив комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій, пише пресслужба КМВА.

"Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години", - зазначив він.

Замінити старі перепустки на нові можна від 1 до 15 лютого в комендатурі столиці.

Нагадаємо, очільника патрульної поліції Львівської області звільняють після скандалу з перепусткою для дівчини.

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