На Киев и область надвигается похолодание

Ночью будет идти умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем — небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

В Киев и область во вторник, 2 января, придет похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

2 января в Киевской области будет облачно.

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Ночью будет идти умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный – 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура по области ночью и днем будет от 3°С тепла до 2°С мороза.

В Киеве ночью и днем ожидается около 0°С.

Правила поведения во время гололеда / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Главные правила безопасности во время гололеда

Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.

Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.

Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения — падать будет не так высоко и не так больно.

Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.

Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.

Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант — удобные ботинки с рельефной подошвой.

Напомним, в Киеве в конце года зафиксировали три температурных рекорда.

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