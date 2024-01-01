На Киев и область надвигается похолодание

Ночью будет идти умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем — небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
В Киев и область во вторник, 2 января, придет похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
2 января в Киевской области будет облачно.
Ночью будет идти умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный – 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.
Температура по области ночью и днем будет от 3°С тепла до 2°С мороза.
В Киеве ночью и днем ожидается около 0°С.
Главные правила безопасности во время гололеда
- Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.
- Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.
- Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения — падать будет не так высоко и не так больно.
- Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.
- Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.
- Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант — удобные ботинки с рельефной подошвой.
Напомним, в Киеве в конце года зафиксировали три температурных рекорда.
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